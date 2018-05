Amici 17, Rudy Zerbi vuole mandare a casa una tra Emma e Carmen, ma i prof di ballo rimandano la decisione

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

vince per la terza volta il serale di, ma prima di capire chi lo raggiugerà la settimana prossimalancia un proposta choc: "sono due artiste sovrapponibili, dopo una sfida incrociata sceglieremo chi tenere”.Entrambe le cantanti sono sorprese, la stessa Maria De Filippi cerca di capire qual è lo scopo. Sui social già si parla di boicottaccio per proteggere Biondo, il pupillo di Zerbi.Il testa a testa tra le due è davvero irresistibile, sia Carme che Emma cantano quattro canzoni a testa - tra inediti e cavalli di battaglia - al termine la commissione dei professori è chiamata a votare un solo nome. Ermal Meta si dissocia: "non si può parlare di talenti simili, le loro voci sono uniche e non sovrapponibili". Ad essere più indecisi sono i maestri di danza: “Non siamo pronti a prendere una decisione simile”, Celentano e Peparini chiedono più tempo per farlo.Maria acconsente, decisione rimandata. Per il momento superano la quinta puntata Einar, Lauren e Biondo.