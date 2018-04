Heater Parisi, il duro attacco a Biondo: «Non sai cantare, usi Autotune». Caos in studio

di Alessia Strinati

dichiara apertamente: «Autotune is for puss**» e scoppia la. In questo modo ha commentato l'esibizione discatenando le critiche del pubblico e anche dei giudici di Amici Tutto è nato dopo che Rudy Zerby, in fase di eliminazione, ha chiesto a Biondo di cantare il suo cavallo di battaglia, ma alla fine della performance il concorrente del talent ammette di aver usato Autotune. Autotune è un software usato solitamente per la manipolazione di audio e che permette di correggere l'intonazione o mascherare piccoli errori o imperfezioni della voce, anche se solitamente è usato per la distorzione delle voci stesse. In questo modo quindi in cantante ha ammesso di aver ricorso a un aiutino per l'intonazione e a quel punto Heather sbotta: «Stai in una gara di canto e stai imbrogliando? Stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato. Autotune is for pussies. L'ha detto Christina Aguilera».Pronta è arrivata la risposta di Rudy che ha ripreso la Parisi facendole notare di non aver usato un termine elegante: «Detto da una donna è una grandissima stro***. Dire non avere attributi è volgare. Puoi sparare su Biondo, ormai è lo sport nazionale». Ermal Meta difende Heather invece, sostenendo che ha riportato una citazione e sottoliando che dicendo di non "aver avuto gli attibuti" voleva intendere di non aver avuto coraggio.Poi Heather risponde: «Mi hai chiamato, in un video non andato in onda, Heaters che vuol dire odiare, odiosa. Ti seguo. Tu hai una responsabilità con tutti i ragazzi, sono stata minacciata dai tuoi fan che volevano picchiare a sangue mia figlia perché ha espresso che non sapevi cantare. E' giusto minacciare una bambina di 7 anni?». Ma a questo punto è Maria De Filippi che difende Biondo, sostenendo che non può essere ritenuto lui respondabile di quello che fanno i suoi fan.La puntata, che fino a quel momento era andata liscia come l'olio (forse anche troppo), continua ad accendersi tra battute e scambi di opinione. Alla fine però Biondo si salva.