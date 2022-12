Sanremo, Amadeus e il mistero del "no" di Silvia Toffanin: «Ve lo spiego io come sono andate le cose...»

Silvia Toffanin ha davvero declinato l'invito di partecipare come co-conduttrice alla prossima edizione di Sanremo? Sul "no" più chiacchierato del momento sono intervenuti diversi organi di informazione, tra cui la stessa Rai: l'azienda ha fatto sapere che la conduttrice di Canale 5, in realtà, non sarebbe proprio stata invitata. Silvia era stata chiamata nell'edizione del 2020. A confermare una volta per tutte questa versione è stato il conduttore della kermesse canora Amadeus.

Silvia Toffanin a Sanremo 2023? La Rai smentisce: «Non è mai stata invitata»

Madame al concerto di Capodanno a Roma, D'Amato attacca: «Due anni a combattere il Covid, sono esterrefatto»

Sanremo, Amadeus: «Madame resterà in gara finché non sarà dichiarata colpevole»

Cosa ha detto Amadeus

Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione de "L'anno che verrà", che si terrà oggi, 31 dicembre, a Perugia per l'ultimo dell'anno, si è esposto in prima persona sulla vicenda sbugiardando la versione trapelata da fonti Mediaset: «In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset - si legge nella nota - precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico - si apprende - Silvia Toffanin ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche».

Queste invece le parole del conduttore della kermesse dei fiori durante la conferenza stampa: «Il no di Silvia Toffanin al Festival era del 2020, glielo avevo chiesto quando ho fatto il mio primo Sanremo, lei aveva declinato l’invito dicendo che in quel momento non se la sentiva e di risentirci magari più avanti. Non è detto che questo possa accadere in futuro, magari glielo chiederò di nuovo e lei potrà accettare o declinare, secondo quello che si sentirà».

Poi, conclude esprimendo un suo parere nei confronti della conduttrice al timone di Verissimo: «Le porte sono aperte, a me lei piace molto, è molto brava e infatti glielo avevo chiesto il primo anno».