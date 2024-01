Amadeus: «A 7 anni stavo per morire di nefrite, sono un miracolato. Sanremo? E' la mia ultima edizione»

E' il quinto Festival di Sanremo. «L'ultimo», giura Amadeus. «La mia intenzione è di fermarmi qui.

Aver raggiunto il traguardo di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore», dice in un'intervista sul settimanale Chi. In copertina, in edicola da mercoledì 24 gennaio, c'è lui con tutta la squadra: Giorgia, Lorella Cuccarini, Teresa Mannino, Marco Mengoni e Fiorello.

L'amicizia con Fiorello

Amadeus rivela lo spirito che lo anima nella conduzione di quest'ultima avventura, sempre attorniato dall'amico Fiorello che lo sosterrà dal ‘glass', posizionato fuori dal Teatro Ariston: «Fiorello è mio fratello, ha saputo che avrebbe condotto con me il sabato sera, solo quando ho annunciato i nomi in tv, volevo fargli una sorpresa. Nei mesi precedenti, mi domandava sempre: ‘Ma il sabato chi lo fa? Chi ci metti?, e io tergiversavo: ‘Ho tre, quattro idee', non potevo dirglielo a settembre, perché avrebbe avuto tempo per dirmi di no».

La malattia da bambino



Non tutti sanno che Amadeus, all'età di 7 anni, stava per morire dopo essersi ammalato di nefrite. Passò tre mesi all'ospedale di Bussolengo e i suoi genitori di rivolsero a Santa Rita da Cascia, di cui da allora sono devoti. Amadeus rivela: «Sì, sono molto credente, e credo che possano accadere (i miracoli, ndr). Per questo prego Dio e Santa Rita per la salute, non prego mai per il lavoro, per farmi andare bene Sanremo, lo troverei irrispettoso. Ricordo la sofferenza, il dolore dei miei genitori, i pianti quando il dottore disse loro che la situazione era grave. Ricordo le trasfusioni, l'ospedale. Ho tutto qui, davanti agli occhi. Per due anni non ho potuto fare sport, vivere come tutti».

I co-conduttori



Due grandi voci, Giorgia e Marco Mengoni, una sorpresa, Teresa Mannino, e due "fratelli", ovvero Lorella Cuccarini e Fiorello. Così Amadeus ha presentato la sua squadra, parlando delle caratteristiche di ognuno: "Marco Mengoni è un nome che ho pensato l'anno scorso, durante il Festival, quando era in gara. […] Giorgia la conosco da anni, la presentavo al Festivalbar. Le sue capacità vocali sono fra le massime in assoluto, poi è simpatica, divertente, ironica, ama giocare e scherzare. Tersa Mannino è una comica fortissima, l'ho vista a teatro e abbiamo stretto amicizia anche perché veniamo dalla stessa terra, la Sicilia". Su Lorella Cuccarini: "È una carissima amica, ci conosciamo da 30 anni. Abbiamo fatto Grease, Buona Domenica, Campioni di ballo. Oggi con Amici è ancora più trasversale, piace ai giovani".