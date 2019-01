Amadeus: «Prima o poi anche io condurrò Sanremo»

di Andrea Scarpa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non si è tirato indietro, ha accettato la sfida, l'ha persa, e ora va dritto per la sua strada. Anche perché nessuno, contro di lei, ha portato a casa ascolti come i suoi. Lui è Amadeus, 56 anni (vero nome Amedeo Umberto Rita Sebastiani), veronese nato a Ravenna e trapiantato a Roma, che sabato scorso ha debuttato su Rai1 con la seconda edizione di Ora o mai più, show musicale dedicato a cantanti non più famosi in attesa di riscatto. Lei è Maria De Filippi che su Canale 5, con C'è posta...