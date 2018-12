Alessia Marcuzzi

«Alfo non si dice questa cosa perché ci sono dei minorenni». Imbarazzata,nella puntata dicondotta daal racconto "a luci rosse" del direttore di Chi sul«Ti racconto un segreto che nessuno sa», ha detto Signorini a Chiambretti. La Marcuzzi è diventata subito rossa in volto intuendo cosa stesse per raccontare. «Alessia è una mamma molto protettiva - prosegue - questa estate la chiamo e le dico "guarda, sono un po’ in imbarazzo..." - si ferma Signorini che rivolgendisi alla presentatrice di Mediaset dice - Ah non vuoi che lo dica? Beh hai ragione».Ma poi riprende subito il discorso. «Beh, diciamo cheche per lei è il bambino, no? Alla faccia del bambino! A quel punto non sapevo se mandarle le foto o no». E a precisa domanda di Chiambretti risponde: «Alla fine l’ho fatto».