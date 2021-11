Alex Belli e la battuta (infelice) su Bortuzzo: «Resta Manuel che non può cadere»

Bufera sulla Casa del Grande Fratello Vip. Protagonista Alex Belli che, parlando con Soleil Sorge e Davide Silvetri si è lasciato andare ad una frase infelice rivolta a Manuel Bortuzzo, il concorrente rimasto paralizzato dopo essere stato vittima di una sparatoria a Roma.

L'attore romagnolo si trovava accanto alla piscina con Soleil e Davide e i tre stavano facendo battute parlando di un musical con una canzone che avevano scritto e di un'eliminazione in cui “uno a uno cadono” . Ipotizzando la scenetta, la Sorge ha indicato Davide come ultimo eliminato che sarebbe dovuto cadere ma subito dopo, Alex ha precisato ridendo: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Una frase giudicata da molti utenti inaccettabile e per la quale Belli dovrebbe essere squalificato in quanto ha deriso la disabilità di Manuel Bortuzzo.

APPROFONDIMENTI GF VIP GF Vip, Alex Belli e la lite con Aldo Montano: «Mi ha detto:...

Immediata la reazione del web che sta chiedendo a gran voce la squalifica immediata di Alex.

GF Vip, Alex Belli e la lite con Aldo Montano: «Mi ha detto: "Vorrei prenderti a schiaffi in faccia"