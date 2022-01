Gf Vip, Alex Belli ha deciso: è finita con Delia Duran. L'ultimo tweet: «Ti lascio camminare da sola»

Dopo l'ennesimo scontro davanti alle telecamere del Gf Vip, Alex Belli ha sciolto le riserve. L'attore ha infatti deciso di interrompere la sua relazione con Delia Duran, che attualmente si trova nella casa del reality di Canale 5. L'annuncio con un tweet: «Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole». Il messaggio di Alex Belli si conclude con delle parole inequivocabili: «Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola».

APPROFONDIMENTI AMORE NELLA CASA GF Vip, Alex scarica Delia e ha occhi solo per Soleil: «Secondo... TELEVISIONE Gf Vip, scivolone per Delia Duran: «Soleil cercami su... TELEVISIONE Gf Vip, Alfonso Signorini perde le staffe: «Se Delia non lascia... TELEVISIONE Gf Vip, Alex Belli incontra Delia Duran: «È inutile che... SPETTACOLI GfVip, Alex Belli entrerà nella casa? Soleil spiega cosa... SPETTACOLI GF Vip, il sentito discorso di Manila a Delia sull'indipendenza...

GF Vip, Alex scarica Delia e ha occhi solo per Soleil: «Secondo te sono qui per venire a recuperare il mio matrimonio?»

Amore mio💔mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola. #gfvip pic.twitter.com/nxmRahjFFD — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 22, 2022

Gf Vip, Alex Belli ha deciso: è finita con Delia Duran

Ma se Belli ha sciolto solo ora la riserva, la Duran sembrava intenzionata già da tempo a chiudere i rapporti con l'attore. Anche nella puntata di venerdì del Gf Vip, la venezuelana ha ribadito la sua volontà di stare lontana dal marito, in virtù del suo "legame speciale" con Soleil Sorge. A quest'ultima, nel corso della diretta, Alex aveva riservato parole al miele: «Io sto combattendo una battaglia incredibile, il nostro rapporto è più elevato rispetto a quello che vogliono mercificare. La verità è che tutti vorrebbero non ci fosse più questa amicizia, vogliono sminuire il nostro rapporto. Io sto andando contro il mio matrimonio per difenderti, tu sei sempre stata coerente, mi hai difeso, siamo stati traballanti ma noi ci siamo sempre stati e non è la sessualità il nostro problema. Nel 2022 vogliono etichettare quello che siamo». Oggi, su Twitter, Alex Belli sembra aver fatto la sua scelta.