Gf Vip, Alex Belli lascia l’Italia dopo essere stato cacciato da Signorini: «Non è più il mio game»

Alex Belli fa le valigie e lascia l'Italia diretto verso una destinazione esotica. «Non è più il mio game», scrive su twitter dopo essser stato cacciato ieri sera con parole dure da Alfonso Signorini. A far perdere le staffe al conduttore del Gf Vip la poca chiarezza di Belli nel parlare del suo rapporto con Soleil Sorge, anche difronte alla moglie Delia Duran.

Alex Belli: «Bye bye Italy»

«Game over. Ritorno nella mia factory creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci…», con queste parole Alex Belli annuncia su twitter la sua partenza. «Bye bye Italy», scrive postando una foto dall'aereo in volo, diretto «In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama libertà di espressione divita».

Quale sia la destinazione del suo viaggio alla ricerca della libertà? Belli si troverebbe a Sharm El Sheik ma, come tipico del suo personaggio televisivo, ancora una volta sceglie di giocare in ambiguità e tagga nelle sue Instagram story «In the middle of nowhere», letteralmente «nel mezzo del nulla».

Alex Belli cacciato dallo studio del Gf Vip

Ad aver spinto Alex Belli a lasciare l'Italia per prendere una pausa dalle polemiche deve esser stato di certo lo spiacevole episodio che lo ha visto protagonista durante l'ultima puntatata del reality. Belli è infatti stato cacciato da Signorini durante la diretta e costretto ad abbandonare lo studio. «Lavorare con te stasera è impossibile vattene dallo studio», ha adetto Signorini, e poi ancora: «Autori per favore lo buttate fuori, io non posso lavorare così siamo in diretta mi rifiuto di lavorare così per favore vai fuori, vattene fuori. Vai a fare l'imbonitore da un'altra parte».

Ad accendere lo studio Mediaset è stato il messaggio d'amore inviato dall'attore alla moglie Delia Duran, ora tra i concorrenti del reality, entrata nella casa per trovare le sue «risposte» circa la crisi con il marito. La bella influencer Soleil Sorge, di cui Alex si è persino detto «innamorato» nel corso della scorsa puntata, aveva scombussalato il loro equilibrio di coppia.

Ma non solo fuga dalle vicende sentimentali, certamente dietro il viaggio verso l'ignoto dell'attore ci sono anche ragioni lavorative. Lo stesso belli tagga nele sue stories tagga l'agenzia di cui è fondatore. Del resto lui stesso lo avevo annunciato: «Sono uscito dalla casa per Delia e per il mio lavoro». Quale sia la linea di confine per lui tra dinamiche sentimentali e lavorative rimarrà, almeno per ora, ancora un mistero.