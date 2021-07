Alex Baroni, il ricordo di Giorgia: «Mi sono trovata a scegliere se sopravvivere o no»

A "La mia passione", in onda ieri sera su Rai3, la cantante Giorgia ripercorre le tappe della sua carriera di successo, lasciandosi andare al racconto dei momenti più significativi della sua vita. Tra i molti ricordi, quello più difficile da affrontare, la morte del suo compagno, il cantante Alex Baroni scomparso in un incidente nel 2002 a 35 anni e a cui Giorgia ha dedicato il brano di successo "Gocce di memoria".

Il racconto della sua carriera

Nell'intervista del 2017 riproposta ieri, Giorgia parla del suo compagno Emanuel Lo, anche lui nel settore musicale e descrive così il loro rapporto: «Nella vita privata come molte coppie ci scanniamo, invece nella vita privata siamo centrati ognuno sul suo ruolo». La cantante ripercorre le tappe della propria carriera, partita proprio dai locali della sua Roma, il cui tipico Dna, dice Giorgia, è «la parte viscerale che mi porto nella musica».

In seguito il successo sul palco dell'Ariston di "E poi" che nel 1994 la vide classificata solo in settima posizione. Trionfo invece nel il 1995 con "Come Saprei", brano che segna lo slancio della sua carriera. Poi le tante collaborazioni, tra cui quella con Pino Daniele che definisce «un musicista sincero».

Il dolore dopo la scomparsa

Giorgia, ricorda il dolore per la morte del suo compagno Alex Baroni, scomparso in un incidente stradale, le cui lacrime sono diventate musica nel brano di successo "Gocce di Memoria". «Uno dei momenti più diffcili della mia vita», dice la cantante, «Per molti anni ho fatto fatica a formulare delle frasi di senso compiuto rispetto ad Alex».

«Una parte della mia vita dove mi sono trovata a scegliere se sopravvivere oppure no», aggiunge Giorgia. «In realtà è stato uno dei momenti più difficile, molte persone hanno sofferto la sua morte, la famiglia, gli amici il pubblico».

Alex Baroni, la storia d'amore e l'incidente

Aveva 35 anni, una voce unica e una vita davanti, Alex Baroni: il cantante milanese dalla voce soul ha perso la vita nel 2002 in seguito a un incidente stradale a Roma. Baroni viene travolto, mentre è in moto, da un'automobile che compie un'inversione di marcia in un punto vietato su circonvallazione Clodia. Sbalzato dal suo mezzo, Baroni viene investito da una seconda vettura che viaggiava a forte velocità.

Tra i suoi brani più famosi c'è Onde che ha cantanto anche sul palco di "Un disco per l'estate". Il singolo fa parte dell'album "Quello che voglio" che ha avuto un grande successo. Dal 1997 al 2001 Alex Baroni ha vissuto una storia d'amore con Giorgia, che non l'ha mai dimenticato e che più volte lo ha omaggiato dal vivo ricordandolo con alcuni suoi brani, carichi di energia e sempre con sfumature soul.