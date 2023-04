Alessandro Cecchi Paone all'Isola dei Famosi: il fidanzato Simone Antolini (più giovane di 28 anni), l'ex moglie e il coming out

Alessandro Cecchi Paone è un giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico. E' un concorrente della nuova edizione de L'isola dei famosi dove partecipa per la terza volta, ma questa volta gareggia in coppia con il compagno Simone Antolini.

Biografia

Nasce a Roma nel 1961 e qui si diploma al liceo classico per poi laurearsi col massimo dei voti in Scienze Politiche presso l’università La Sapienza. Fa il suo debutto in televisione già nel 1977, quando conduce su Rai 1 un telegiornale per ragazzi. In seguito trascorre qualche anno in Spagna, per poi stabilirsi a Milano nel 1986. A questo punto, sempre per Rai, presenta vari altri programmi, tra cui Il bello della diretta e Donna sotto le stelle. Più tardi si sposta per qualche anno a Mediaset per poi tornare in Rai nel 1992. In quell’anno, e per due stagioni consecutive, conduce il Tg2.

I programmi

Negli Anni ’90 Cecchi Paone si sposta da una trasmissione all’altra. Dapprima in Rai, per la quale conduce anche Mattino in famiglia, Mezzogiorno in famiglia e Pomeriggio in famiglia; e poi per Mediaset. Nel 1997 infatti presenta l’edizione delle 20.30 di Studio Aperto e nel frattempo dà avvio alla sua trasmissione più conosciuta: La macchina del tempo. Dedicato alla divulgazione scientifico-culturale, questo programma rimane in onda fino al 2006 e dal 2001 Cecchi Paone gli affianca anche Appuntamento con la storia.

Nel periodo successivo il giornalista continua a lavorare per Mediaset, diventando anche direttore del canale MT Channel per un breve periodo. Intanto è anche ideatore di Alessandro. Le grandi conquiste dell’economia.

La partecipazione ai reality

Nel 2007 debutta nel mondo dei reality show per «portare argomenti culturali» partecipando alla quinta edizione de L'Isola dei Famosi, dalla quale si ritira cinque settimane dopo. Torna come naufrago nella nona edizione e viene eliminato durante la sesta puntata.

Tra gli altri incarichi, nel 2011 il giornalista è inviato per il programma Mistero, poi nei due anni successivi presenta Time House – Il tempo della scienza. Nello stesso periodo torna in Honduras con il reality show, ma di nuovo non ottiene successo. Nel 2016 fa una breve esperienza al Tg4 e per lo stesso canale conduce La settima porta. Nel 2018 invece entra nella casa del Grande fratello Vip, ma viene eliminato già nel corso della decima puntata. Quest'anno torna all'Isola dei Famosi in coppia con il fidanzato Simone Antolini.

Il ruolo di opinionista

A partire dal 2019, Cecchi Paone si dedica alla televisione d’intrattenimento in veste di opinionista. Tra i programmi cui ha partecipato con costanza si ricordano Live – Non è la D’Urso, Non è l’Arena e Oggi è un altro giorno. Collabora tuttora con le trasmissioni Mattino Cinque, L’aria che tira e Zona bianca.

La prima moglie e il coming out

Durante i suoi anni trascorsi in Spagna, Cecchi Paone conosce la compagna Cristina Navarro. I due si sposano nel 1994, ma si separano poi nei primi Anni 2000. Il divulgatore infatti ha una storia extraconiugale con un suo caro amico e così si rende conto di essere omosessuale. Dopo il divorzio decide di fare coming out. In seguito frequenta il surfista e personal trainer portoghese Claudio Viana Fernandes, con il quale convive anche per un certo periodo di tempo. I due però si lasciano nel 2013. Nello stesso anno si lega a Massimo Francese, ma la relazione termina pochi mesi dopo. Dopo il divorzio Alessandro Cecchi Paone e la sua ex moglie hanno vissuto tre anni molto difficili, ma in seguito sono riusciti a riallacciare il rapporto. Oggi sono legati da una profonda amicizia e, come ha raccontato ai microfoni di Verissimo nel 2018, lei è tuttora «la donna più importante della mia vita».

La storia d'amore con Antolini

Nell’estate 2022 Cecchi Paone viene paparazzato assieme al nuovo compagno, Simone Antolini, di 38 anni più giovane. Antolini non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è uno studente e lavora nell’azienda agricola di famiglia. È stato Altolini a contattarlo, dichiarando di essersi riconosciuto nella sua storia (come Cecchi Paone, Altolini ha avuto esperienze eterosessuali prima di fare coming out). Da lì iniziano a sentirsi, fino a quando si incontrano a Rimini, occasione in cui inizia la loro relazione. Nell'estate del 2022 vengono fotografati dal settimanale Chi mentre si scambiano tenerezze su una barca. Come dichiarato dallo stesso Antolini sulle pagine del Corriere della sera, a causa di quelle foto ha iniziato a vivere un incubo, soprattutto perché non aveva ufficialmente fatto ancora coming out: "Volevo farlo prima coi miei genitori: sapevano che frequentavo Alessandro, forse immaginavano, ma non avevo avuto l’occasione di un dialogo con loro".

Il matrimonio gay

« All’Isola festeggeremo un anno assieme. Sposarci? Ne stiamo parlando, mi sono già sposato una volta con una donna, con cui sono stato per dieci anni. Faremo un appello alla Meloni: Giorgia, sposaci», ha dichiarato a La Zanzara. «Sono contrario all’utero in affitto, usare una donna come una incubatrice non lo farei mai. Adottare un bambino con Simone? Lo farei subito. Immediatamente, ma purtroppo qui in Italia non si può».