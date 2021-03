Alessandro Borghese guarito dal Covid: «Ora posso riabbracciare le mie figlie»

«Libero di abbracciare le mie figlie! Grazie a loro, ho scoperto una forza che non credevo di possedere. Grazie per avermi rimesso in piedi. Grazie mille a tutti voi, i vostri messaggi e il vostro grande affetto mi hanno dato un'incredibile speranza». Alessandro Borghese festeggia con un post su Instagram la guarigione dal Covid.

Dopo essere stato contagiato dal virus, lo chef aveva iniziato a tenere un diario social. Nelle immagini appariva molto provato e febbricitante chiuso in quello che lui chiamava il suo "bunker".

Luca Zingaretti dimesso dall'ospedale dopo il Covid: «Grazie a tutti, torno a casa»

«I miei veri angeli custodi sono stati mia moglie e le mie figlie, insieme a Tata Marì - aveva detto -È un’esperienza veramente difficile, caspita, ma pian piano la situazione sta evolvendo, ne sto uscendo fuori. Una vera battaglia, ma ce la facciamo. Fra un po’ ricomincerò a occuparmi del mio lavoro. Riparto con la trasmissione “4 ristoranti”e tornerò in cucina».