Alessandra Pierelli cosa fa oggi? Età, la storia con Costantino Vitagliano, la malattia, il marito e i figli: l'influencer ospite a Verissimo

Alessandra Pierelli ospite a Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile e domani domenica 9 aprile nel weekend di Pasqua. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. l'appuntamento è sempre alle 16.30 su Canale 5. Insieme all'ex di Uomini e Donne oggi ci saranno anche la sua amica Eleonora Pedron, Anna Valle e Giuseppe Zeno, dal 12 aprile su Canale 5 con la fiction Luce dei tuoi occhi 2, Elena Di Cioccio, in libreria con Cattivo sangue Samu, il ballerino eliminato nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Michele Cucuzza, tornato sui banchi di scuola grazie al programma Back to school e Luigi Strangis, in uscita con un nuovo singolo. Ma chi è Alessandra Pierelli?

Alessandra Pierelli chi è: la carriera

Alessandra Pierelli è nata a Sezze (Latina) il 28 settembre 1979 (ha 43 anni) ma è cresciuta a Sabaudia. Raggiunge la notorietà partecipando alla trasmissione di Maria De Filippi Uomini e donne, in onda su Canale 5, dove figurava fra le "corteggiatrici" del "tronista" Costantino Vitagliano. I fan li adoravano e i due uscirono insieme dallo studio televisivo. Terminata la partecipazione a trasmissioni televisive, intraprende la carriera da attrice, recitando nelle opera teatrali, Camere da letto (2005), al fianco di Antonella Ponziani, Christian Marazziti e Fabrizio Sabatucci, Scanzonatissimo (2006), al Teatro Colosseo di Roma e, nel 2007, in Ben Venga al Teatro Piccolo Eliseo, con Gianfranco Butinar, e in Va tutto storto, con Fabio Ferrari. Nel 2005 debutta al cinema con il film Troppo belli, regia di Ugo Fabrizio Giordani, il suo debutto come attrice. L'anno successivo recita nel film, Il punto rosso, regia di Marco Carlucci, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia ed uscito nelle sale nel maggio del 2007. Nel 2006 debutta come attrice di fotoromanzi e conduce la trasmissione di Italia Uno, On the road, insieme a Sara Tommasi, Ludmilla Radchenko e Carolina Marconi. Nello stesso anno partecipa alla quarta edizione, de L'isola dei famosi, venendo eliminata nel corso della sesta puntata con il 64% dei voti. Nel 2007 debutta nel musical di Patrick Rossi Gastaldi, Striptease che la condurrà in tournée anche nel 2008. Nel 2009 porta in tournée la commedia, già proposta in televisione, Ma che ne sai se non hai fatto il... Varietà, ottenendo un buon successo. Il 29 ottobre 2009 segna il suo esordio letterario con la pubblicazione del suo primo libro "E ora viene il bello", un'autobiografia edita da Aliberti Editore.

Perché è finita con Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano decide di uscire con Alessandra Pierelli e il pubblico li ha amati. È stata una storia d’amore bellissima, che ha fatto sognare milioni di italiani. Poi ad un certo punto tutto finisce. E nessuno voleva crederci. Il legame sentimentale tra l'ex tronista milanese e la verace ex corteggiatrice di Sabaudia è durato per due anni, dal 2004 al 2006. Dopo la rottura brusca, i due ex amanti hanno intrapreso due direzioni diverse nel loro percorso di vita. Entrambi hanno incontrato altre persone al loro fianco, intrecciando nuove relazioni d'amore. Per anni si sono rincorse riflessioni guardo il triste epilogo. Un legame che sembrava fortissimo ed invece è apparso fragile e che si è spezzato dopo poco. Nel tempo, oltre alle diverse voci, anche i diretti interessati sono intervenuti in merito raccontando la verità nascosta dietro alla fine del loro amore. «Alessandra Pierelli, la corteggiatrice che scelsi a Uomini e Donne, è stata la prima che mi ha fatto battere il cuore davvero». Questo è ciò che ha rivelato Costantino, ma quello che è arrivato in seguito è stato ancora più particolare. Ha portato a galla la verità su ciò che è successo con Alessandra Pierelli. «Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare». Infatti l’ex tronista Costantino, ha confessato come fosse stato proprio lui a volere la fine della relazione in quanto era innamorato ma non così tanto da rimanere legato a lei. Oggi ha detto di essere molto contento che la sua ex Alessandra Pierelli si sia realizzata. È felice del fatto che abbia trovato un marito e si sia costruita una famiglia.

La vita privata: il marito e i figli

Alessandra Pierelli è cresciuta a Sabaudia e vive a Roma con la sua famiglia. Della sua vita privata, complice il passato televisivo, si conosce parecchio. Dopo la fine della sua relazione con Costantino Vitagliano, ha avuto due storie importanti. Prima con Giancarlo Pantano e successivamente con Guglielmo Stendardo, entrambi calciatori. Nel 2007 sarebbe arrivata la svolta sentimentale con il grande amore della sua vita, l’uomo che poi. è diventato suo marito. Alessandra Pierelli ha sposato Fabrizio Baldassari, giocatore di poker, nel 2011 a Sabaudia, città a cui è sempre rimasta legata. Dal matrimonio sono nati due figli, Daniel e Liam, e per la famiglia l’ex corteggiatrice avrebbe deciso di lasciare il piccolo schermo.

L'intervento di chirurgia finito male

Un momento molto brutto nella vita di Alessandra Pierelli è stato quando ha rischiato di perdere la vita dopo essersi sottoposta a un intervento di liposcultura che le ha prodotto un’embolia polmonare. «Ho rischiato la vita nel 2006 - tornando al primo momento di paura della sua vita racconta a Verissimo - dopo un intervento di chirurgia estetica. È stata una parentesi bruttissima della mia vita ma me la sono cercata perché non avevo bisogno di fare quell’intervento. Quello che mi circondava all’epoca mi portava a non piacermi. Ho fatto un mese di ospedale e ne ho pagato le conseguenze per un anno. Ho avuto tanta paura». Ospite di caterina Balivo disse: «Mi ha salvata mia madre che, in clinica, si è accorta che c’era un problema che si stava trasformando in qualcosa di irreversibile. Ha chiamato l’ambulanza e sono arrivata al Gemelli, che non smetterò mai di ringraziare». Un racconto doloroso che lei ha ripercorso, peraltro svariate volte, affinché possa essere d’aiuto e da monito a tutte coloro che prendono alla leggere interventi come questi, pagandone le conseguenze. Sul Messaggero dichiarò: «Se avessi saputo a cosa andavo incontro non l’avrei mai fatto. A 28 anni mi sono ritrovata in sala di rianimazione e ho dei problemi seri che non so ancora se riuscirò a risolvere. Fortunatamente, è tutto acqua passata».

La malattia

Pur senza entrare nello specifico, la moglie di Fabrizio Baldassarri confessa di essere stata ancora una volta a un passo dalla morte: «Era il 14 dicembre 2016. Non mi sento di andare fino in fondo, la sto metabolizzando ma è successo adesso. Mi è accaduta una complicanza all’improvviso che mi ha portato a essere lontana dalla mia famiglia e per un mese circa in ospedale. Sono riuscita a superarla. È stata una cosa che nessuno di noi si aspettava ma, con la forza di volontà e con la voglia di vivere, tutto può passare e guarire. Ce l’ho fatta, sono qua. Sto recuperando, sono stata di nuovo tra la vita e la morte. Penso che lassù non mi vogliano. Da madre questa esperienza è stata terrificante. Non sono stata con la mia famiglia a Natale e Capodanno. Quello che mi è accaduto è stato davvero brutto però mi ha dato forza di riprendere la mia vita in mano. Dopo questa cosa sono successe una marea di cose belle, ho avuto tante proposte di lavoro».

Cosa fa oggi Alessandra Pierelli?

Alessandra Pierelli si è quindi progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo, anche se è sempre al centro della scena essendo attivissima sui social. Il suo profilo Instagram (@alessandrapierelli), ad esempio, è seguito da più di 250 mila persone ed è costantemente aggiornato dalla Pierelli, molto spesso impegnata in varie sponsorizzazioni e non solo. Alessandra ha infatti aperto anche un canale YouTube, Io e lei, dove pubblica diversi video; ormai non è più la giovanissima corteggiatrice di Costantino, ma una donna e una mamma che ha raggiunto una grande maturità e, tra l’altro, acquisito anche maggior fascino.