Alessandra Mussolini, in lacrime a Storie Italiane: «Non so se riuscirò ad allenarmi per sabato». Eleonora Daniele la consola

Ha rotto il silenzio ai microfoni di Storie Italiane, su Rai1, Alessandra Mussolini dopo l’incidente che ha avuto ieri durante le prove per la quarta puntata di Ballando con le stelle, in seguito al quale è stata trasportata in ospedale. Intervistata da Eleonora Daniele, l’ex parlamentare è intervenuta all’inizio della puntata di Storie Italiane di oggi, prima al telefono e subito dopo in collegamento skype con il suo maestro di ballo Maykel Fonts. «Sono stordita, ho mal di testa e il naso gonfio. Mi fanno male anche gli occhi. Mi sento indebolita» ha dichiarato, precisando: “Maykel non c’entra. Mi ha dato una forte gomitata ma è stata colpa mia, mi sono messa dietro, non dovevo”.

Durante la telefonata a Storie Italiane, Alessandra Mussolini ha raccontato inoltre: “Ho iniziato subito a perdere sangue. Sia Milly Carlucci che la produzione Ballandi appena hanno saputo dell’incidente sono accorsi. Al pronto soccorso la perdita di sangue non si fermava perciò Milly mi ha consigliato di fare delle lastre. Pensavo di essermi rotta l’osso, invece ho solo un problema al setto, alla cartilagine, altrimenti mi sarei dovuta operare”.

Non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime subito dopo. “Non so se sarò in grado di fare le prove per sabato, perché se inclino un po’ il volto perdo ancora sangue” ha rivelato infatti, scusandosi subito dopo con Eleonora Daniele per la commozione: “Sto avendo un crollo” ha ammesso. Maykel Fonts ha spiegato invece: “Probabilmente dovremo cambiare il livello di complessità della coreografia”. “Sono arrabbiata perché stavamo andando bene e questo incidente non ci voleva, mi ha bloccata ma passerà. A Ballando mi sto divertendo, quello che faccio mi piace” ha poi concluso Alessandra Mussolini prima di allontanarsi per alcuni secondi per tamponare l’ennesima perdita di sangue dal naso, ricevendo poi un augurio di pronta guarigione da Vladimir Luxuria, presente in studio a Storie Italiane, con la quale alcuni anni fa ha avuto uno scontro verbale in diretta tv. “Con te ho avuto un brutto litigio in passato, ma hai una capa tosta e ce la farai a tornare in pista” le ha detto Luxuria.

