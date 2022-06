Alessandra Amoroso nega l'autografo a una fan: è polemica. Ma lei spiega il motivo

Alessandra Amoroso nella bufera social per aver negato l'autografo a una fan. È successo venerdì a Roma, quando la cantante dopo aver fatto le prove sul palco dei Tim Summer Hits a Piazza del Popolo è scesa nella folla per salutare i fan. Dati i tempi serratissimi e il caldo asfissiante l'ex di Amici ha deciso di non firmare autografi a nessuno ma di fermarsi a chiacchierare con piu' persone che poteva. neanche di fronte alla richiesta di una fan che le ha chiesto di firmale un cuscino, Ale ha cambiato idea. «La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle». Ma ormai il video del "no" aveva già fatto il giro del web diventando virale. Così virale da "obbligare" la cantante a replicare sui social alle accuse che in queste giorni le sono piovute addosso.

«Venerdì - ha scritto - ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre. Fate entrare l’amore…Tutto quest’odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!», ha concluso.

La spiegazione fila

Il discorso non fa una piega, e lei ha già dimostrato in tutti questi anni che è grata al suo pubblico e consapevole del fatto che deve tutto a loro (e a Maria De Filippi che l'ha scoperta). Speriamo la discolpa social serva a far spegnere il fuoco di paglia.