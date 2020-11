Alena Seredova positiva al Covid: «Speriamo che passi presto»

Alena Seredova è risultata positiva al Coronavirus: si allunga, dunque, la lista dei vip contagiati dal Covid, che comprende dunque ora anche la showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon. Ad annunciarlo è stata lei stessa in un post su Instagram, a corredo di un selfie con un'espressione del viso un po' abbattuta.

Sgradito inconveniente

«Positiva e sintomatica - scrive Alena Seredova su Instagram -. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto... Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro».

