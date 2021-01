Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio nuova concorrente: il reality chiuderà il 1° marzo

Alda D'Eusanio nuova concorrente del Grande Fratello Vip. A poco più di un mese dalla fine dalla fine del reality, Alfonso Signorini prova a portare scompiglio nella casa con una new entry. La giornalista, come annunciato da Signorini in puntata, entrerà in gioco venerdì: da questa settimana, infatti, ritorna il doppio appuntamento settimanale del Gf Vip. «Come hai fatto a trascinarmi in questa incredibile avventura? Mai dire mai nella vita», ha detto la D'Eusanio in collegamento con Signorini. Secondo le indiscrezioni, la 70enne entrerà in casa insieme al suo inseparabile pappagallo Giorgio. Intanto Signorini ha annunciato la data della finale: il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti il 1° marzo.

Ebbene sì, c'è un'ultima, grande, concorrente: Alda Deusanio inizierà l'incredibile avventura di #GFVIP! 😏 pic.twitter.com/5iv8b5wUZA — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

