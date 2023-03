Alba Sgarbi, età, madre, sorella: chi è la figlia primogenita di Vittorio Sgarbi ospite a Domenica In

Alba Sgarbi è la figlia maggiore del critico d'arte e opinionista televisivo Vittorio Sgarbi, che ha presentato la primogenita insieme alla sorella minore Evelina in una puntata di "Live non è la D'urso" del 2019.

Oggi sarà nuovamente ospite insieme alla sorella minore Evelina a "Domenica In" su Rai 1, la trasmissione condotta da Mara Venier.

Biografia

Alba Sgarbi è nata nel 1998 a Tirana da una relazione fugace tra Vittorio Sgarbi e la cantante lirica albanese "Kozeta". I due si erano incontrati durante un concerto alla Camera dei Deputati: con lei trascorse solo una notte perché la donna era già sposata.

Alba oggi ha 24 anni. Sua sorella minore, la 23enne Evelina, era nata da una relazione tra papà Vittorio e una donna semisconosciuta chiamata Barbara Arì. Ha anche uun fratello più grande, Carlo Sgarbi, figlio classe 1988 di Vittorio e della defunta Patrizia Brenner, che attualmente vive e lavora a Bruxelles. Di lei non si sa moltissimo e le informazioni riguardanti la sua vita provengono soprattutto da alcune interviste rilasciate dal padre negli anni.

«Alba è brava, elegante, seria e si sposerà soltanto in chiesa, preferibilmente presto. E poi è albanese, il popolo che preferisco. Anche se Alba ha vissuto in Albania l’ho sempre seguita, anche se a distanza. E visto che è venuta bene, direi che è stata un’opportunità positiva. Poteva non essere così. Non ho mai svolto la funzione di educatore, non ho mai voluto una famiglia né dei figli. Ho una concezione nichilista della vita, ma il destino può decidere al posto tuo e così può accadere di diventare padre», ha raccontato Vittorio Sgarbi nel 2016.

«A questo punto, pur volendo assumermi la responsabilità della paternità, contrariamente a quanto è successo con Evelina, la figlia più piccola che ho riconosciuto subito, con Alba abbiamo dovuto aspettare perché sua madre aveva un marito. Ora Alba porta il mio nome - ha raccontato sempre papà Vittorio - è studentessa di elettronica a Tirana ed è molto religiosa».