Alan Friedman bandito da Rai1? Il direttore Coletta: «Ho chiesto di non invitarlo più»

Alan Friedman bandito da Rai1. «Ho chiesto ai miei vicedirettori e a tutti i miei dirigenti di non ospitarlo più», ha detto il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Il giornalista Usa paga caro lo scivolone su Melania Trump, definita "escort" durante un collegamento con Unomattina nel giorno dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Friedman ha poi chiesto scusa per quella che ha definito lui stesso una «battuta infelice».

«Chiunque abbia lavorato con me - ha spiegato Coletta motivando la sua decisione - sa quanto io abbia lavorato come autore sulla figura femminile e sul tema della violenza alle donne. Sono stato curatore di 'Amore criminale', sono stato curatore come capo progetto di 'Chi l'ha visto'. Cronache di diverso spessore che non mi possono non aver portato immediatamente a stigmatizzare con grandissima determinazione davvero l'orrenda locuzione linguistica utilizzata da Alan Friedman. Per cui immediatamente nell'ambito del mio canale ho chiesto ai miei vicedirettori e a tutti i miei dirigenti di non ospitarlo più, perché non si possono tollerare nel rapporto uomo-donna, nella quota rappresentativa delle diversità falsi incidenti. Non si possono tollerare, vista la responsabilità che la televisione ha su una trasversalità di culture e di sensibilità». Con parole nette il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha chiarito il suo punto di vista sulle parole pronunciate dal giornalista americano a proposito di Melania Trump, moglie dell'ex presidente Usa, nel corso di Unomattina, sulla rete ammiraglia il mese corso.

