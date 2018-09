Al Bano: «Non mi ritiro, solo pausa di 3 mesi per le corde vocali. E farò una fiction»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

- intervenuto ai microfoni di Rai Radio 2 nella trasmissione 'I Lunatici' - ha smentito categoricamente la notizia legata al suodalle scene musicali: «Ma quale ritiro! Ma chi l'ha detto! Ho solo detto che devo revisionare tutte le mie corde vocali per tre mesi. È arrivato il momento di fare una pausa di intelligente e salutare riflessione. Poi, visto che il destino si diverte pure, mi hanno offerto una fiction di sei puntate e quindi praticamente tra prove e registrazioni sarò impegnato e farò riposare le mie corde vocali».Nessun ritiro, dunque. Al Bano ribadisce: «Su di me fanno gli scoop, non ci si capisce più niente, ma ormai ci ho fatto il callo. Evidentemente parlare di Al Bano e Romina fa salire gli ascolti, nemmeno mi arrabbio più. Mi dispiace solo che prendano in giro gli ascoltatori. Io non mi ritiro. Non ho alcuna intenzione di ritirarmi. Perché dovrei? La mia salute è perfetta al 95%. E' chiaro, quando subisci un infarto e una ischemia devi prendere un po' di pillole, cose che non ho mai preso in vita mia. Ma da qui a ritirarmi ce ne vuole. Se mi ha chiamato Romina? Non voglio fare gossip, lei comunque è in America. L'importante è che mi abbiate chiamato voi».