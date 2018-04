Grande Fratello, Filippo Contri choc contro Aida Nizar: «A Roma quelle come te le bruciano»

Filippo che (non si direbbe) studia psicologia da quando è bambino sta spiegando ad Aida come si vive nella casa del Grande Fratello in un reality show. A colei che ha fatto #GF #GFVIP e #Isola dei famosi in Spagna #GF15 pic.twitter.com/veTuizVgE9 — giovanni mercadante (@giuvannuzzo) 25 aprile 2018

La cosa che mi irrita di più è vedere filmati sul sito del GF intitolati “Baye demoralizzato”, “Filippo si scusa”... pensate veramente di risolverla così? #GF15 — Giorgia (@gioooorgiaa) 25 aprile 2018

Filippo contro Aida:"quelle come te a Roma le bruciano"

Luigi:"Non mi toccare altrimenti mi eccito e devo masturbarmi"

Baye:"Ti Sfondo!"

Danilo(il vero bullo della casa dall'inizio) dice ad Alberto:"Se scopro che stai vicino a lei senza direttive del gf con me hai chiuso"#gf15 — Black Soul (@BlackSoul_10) 25 aprile 2018

E comunque per quanto mi riguarda Baye Dame, Favoloso, Patrizia e Filippo da lunedì possono benissimo guardare il GF dal divano, era da tempo che non si vedeva gente così maleducata e ignorante, ricordatevi che questo non è trash questo è SCHIFO#GF15 #IoStoConAida — •Fra• (@_snixx_) 25 aprile 2018

La suite di Patrick e Katia, Federica Rosatelli, l’ottusangolo, Filippo Nardi che sbotta per le sigarette, Pasquale Laricchia. Questo è il gf, il trash che faceva ridere non questa schifezza qui #gf15 — Rossella (@Rossellla_) 25 aprile 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quelle come te, a Roma, le bruciano». Parole choc, quelle dinei confronti di, che rendono ancora più tesa la situazione nella Casa del. Dopo la lite con Baye per via del tiramisù, questa volta a scagliarsi contro la 42enne spagnola è il ragazzo romano, con una frase decisamente sopra i toni, rivelata in diretta daL'ex spogliarellista, fidanzato con la senatrice Stefania Pezzopane, ha commentato così: «Filippo ha esagerato, non può dire certe cose. Gliel'ho detto: "Filì, allora la nomination te la cerchi..."». Una cosa è certa: i rapporti tra Aida e il resto dei suoi 'coinquilini' sono partiti decisamente col piede sbagliato, ma la frase di Filippo, decisamente poco consona ad un reality guardato da milioni di persone, non è piaciuta affatto alla gran parte degli utenti di Twitter.