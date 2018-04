Grande Fratello, Aida confessa un segreto ad Alberto: «Mi vergogno a dirlo agli altri, per me è finita»

Grande Fratello, il fidanzato di Nina Moric sempre più vicino a Patrizia: «Tra noi c'è sintonia»

È dentro da poche ore, masente di aver già compromesso la convivenza con gli altri inquilini della casa delNon è stata completamente sincera e ora sta cercando di capire se svuotare il sacco e ascoltare il consiglio di Alberto. La spagnola si è sentita male nella notte e ha sporcato il bagno.Da questa mattina in casa stanno cercando di capire chi ha lasciato la toilette in condizioni pessime senza pulire. Aida ha fatto finta di niente per poi confessare tutto ad Alberto. «Mi vergogno, meglio non dire niente e poi non saprei come difendermi per colpa della lingua», spiega la 42enne. «Meglio dirlo ora, tutta Italia sa che sei stata tu, quando usciranno lo sapranno», il consiglio di Alberto.La donna teme di essere presa in giro per il malore notturno e ogni battuta la fa reagire molto male. In molti sospettano che la responsabile sia proprio lei.