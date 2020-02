Gf Vip , Adriana Volpe a rischio squalifica? La frase choc su Licia Nunez. Fan furiosi: «Prendete provvedimenti». Nelle ultime ore, l'ex conduttrice dei Fatti Vostri è finita al centro di una polemica social per alcune presunte dichiarazioni che avrebbe fatto riguardo Licia Nunez.

Su Twitter, molti fan del programma hanno condiviso frammenti di filmato in cui Adriana si trova in camera da letto insieme ad Antonella Elia e Barbara Di Benedetto. L'argomento è Licia Nunez. Le ragazze si chiedono dove sia e Antonella Elia dice: «Avrà vomitato». Adriana, a quel punto, avrebbe risposto: «Si sarà vista la pancia un po' gonfia...».

E proprio questa frase avrebbe fatto infuriare i follower. « Adriana Volpe vuole far intendere che Licia ha dei disturbi alimentari, ma lei non ha mai detto di averne», scrivono alcuni utenti. E ancora: «Vi rendete conto cosa sottintende? Ci sono persone che rischiano la vita per queste malattie». Per alcuni, però, è stata Antonella Elia a iniziare il discorso e Adriana Volpe avrebbe solo ripetuto. Domani sera la puntata di San Valentino. Sarà chiarita la situazione? Staremo a vedere.

