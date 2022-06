Adriana Volpe non è stata riconfermata come opinionista del Gf Vip: Maurizio Costanzo spiega perché

Brutte notizie per Adriana Volpe. Nonostante l’affetto del pubblico e i buoni ascolti, la conduttrice non è stata riconfermata dalla produzione del Grande Fratello Vip come opinionista. L'ex gieffina e opinionista aveva più volte detto di sperare di fare il bis a settembre. Ma sembra che Alfonso Signorini voglia introdurre novità alla settima edizione del programma ed è quindi alla ricerca di nuovi opinionisti. Adriana Volpe ora è rimasta senza un’occupazione fissa sul piccolo schermo. Almeno per il momento, non sembra ci siano progetti o impegni per la 49enne. Sarebbe un vero e proprio stop per la Volpe, che in venti anni di carriera non si è mai fermata. Tante trasmissioni in Rai, poi l’avventura al Grande Fratello Vip prima da concorrente e poi da opinionista, fino all’esperienza a Tv 8.

A darne una spiegazione è Maurizio Costanzo che nella rubrica tv del settimanale Nuovo, ha spiegato che i troppi cambiamenti della Volpe non l'avrebbero giovata. «I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice, che dovrebbe avere più pazienza». In attesa di trovare una nuova sistemazione sul piccolo schermo Adriana Volpe si gode la figlia Gisele, avuta dall‘ex marito Roberto Parli. Il matrimonio tra i due è naufragato dopo 10 anni, proprio al termine dell’avventura della Volpe alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.