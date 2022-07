Gf Vip, Adriana Volpe (non riconfermata) rompe il silenzio: cosa pensa di Alfonso Signorini

La sua esperienza al Grande Fratello Vip è ufficialmente conclusa. Adriana Volpe non è stata riconfermata come opinionista nella settima stagione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Al suo posto, sulla poltrona scottante, ci saranno Orietta Berti e la riconfermata Sonia Bruganelli, che torna dopo l'esperienza dello scorso anno. Così al settimanale Mio, Adriana ha voluto rompere il silenzio e per la prima volta commenta in prima persona la decisione di non essere stata chiamata a ricoprire di nuovo il ruolo. Dopo aver ribadito allo sfinimento la sua intenzione di tornare nello studio del Grande Fratello Vip nelle vesti di opinionista, Adriana Volpe ha scoperto che Alfonso Signorini l’ha sostituita senza tante cerimonie, confermando invece la presenza della collega Sonia Bruganelli. Una notizia che ha sconvolto i tanti fan della presentatrice e showgirl, ma che lei sembra aver preso con filosofia.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Sonia Bruganelli al veleno: «Adriana Volpe sogna di... AMORE ODIO Verissimo, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nemiche? «Vi... LA LITE Gf Vip, Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: «Sei piccola... PERSONE Adriana Volpe su Giancarlo Magalli: «È un uomo triste....



Adriana Volpe si è avvicinata alla casa più spiata d'Italia prima come concorrente, nella quinta edizione, e poi come opinionista. A volerla in studio, accanto a Sonia Bruganelli, è stato Alfonso Signorini, che poi però ha deciso di non riconfermare per la prossima stagione. «Il Gf Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi», ha raccontato la conduttrice sul settimanale. «È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il Grande Fratello Vip mi ha saputo valorizzare».

SU SONIA BRUGANELLI

Ma la domanda su Sonia Bruganelli non poteva certo mancare. Adriana Volpe ha raccontato di aver sentito l'ex collega, dopo la notizia inaspettata della sua riconferma come opinionista. E ha svelato di non essere affatto gelosa della collega, anzi, la stima per lei è massima. «L'ho sentita e voglio fare delle precisazioni. É una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice», ha sottolineato la showgirl.

IL FUTURO TELEVISIVO

Adriana Volpe non è stata confermata, ma ha le idee molto chiare sul suo futuro lavorativo. Seguendo il prezioso consiglio di Maurizio Costanzo, la showgirl, è pronta a tornare a condurre un programma tutto suo perché è quello che sa fare meglio. «Come dice Maurizio è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, quello di investire sulla conduzione perché è quello che so fare meglio. Lo ringrazio e adesso farò questo», ha concluso la Volpe, determinata a rimanere sulla cresta dell'onda che negli ultimi due anni l'ha vista protagonista del panorama televisivo firmato Mediaset.