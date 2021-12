Adriana Volpe su Giancarlo Magalli: «È un uomo triste. Mi aspettavo delle scuse». Poi l'appello a Mediaset

Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata ma la vicenda non è chiusa, almeno per il gossip. A tornare sulla questione è stata proprio la parte lesa Adriana Volpe, che dovrà essere anche risarcita, che ha rilasciato le sue parole al settimanale Ora. Sui social Magalli aveva sminuito così la questione: «Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla specificando che il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò). Questo prima che dica che sono stato condannato all’ergastolo o a 10 milioni di risarcimento. Per inciso nella causa eravamo imputati io, il giornalista che mi aveva fatto l’intervista ed aveva cercato di farmi parlare della Volpe (assolto) ed il direttore responsabile del giornale che l’aveva pubblicata. Per lui la querela è stata ritirata. E di chi parliamo? Ma di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora. Coincidenze, eh…».

Adriana Volpe, sul caso Magalli

Parole al veleno, che non sono proprio andate giù all'opinionista del Gf Vip che oggi tuona dalle pagine di un giornale. «Ancora una volta ha scritto un post per denigrarmi e questa volta ha denigrato anche il lavoro del tribunale e dei giudici. È triste che un personaggio del suo calibro si nasconda dietro un dito, invece di cercar di porre rimedio a insulti, attacchi e gravi allusioni che mi hanno offeso per anni e che hanno provocato dolore a me e ai miei familiari. Secondo me aveva la piena certezza che tutto sarebbe finito a tarallucci e vino e che le denunce nei suoi confronti sarebbero state archiviate». Un capitolo chiuso ma che ha segnato molto la showgirl che ricorda così il momento della sentenza: «Ho pianto, è stato un pianto liberatorio. E mi sarei aspettata che al termine del processo Giancarlo si fosse avvicinato a me per chidermi scusa, ma pare proprio non essersi reso conto della gravità delle sue azioni. Purtroppo ancora una volta il suo atteggiamento mi ha deluso e ferito». Ripercorre così questi anni la Volpe. «In alcuni casi ho pensato di mollare tutto perchè mi sembrava di pedalare a vuoto e che non si arrivasse mai alla fine. Sno stati mesi, anni duri soprattutto quando in Rai sono stata allontanata dal programma. Mi sentivo umiliata, screditata, sopraffatta. Ho sofferto anche quando è stato allontanato Marcello Cirillo perchè aveva mostrato solidarietà nei miei confronti. Insomma ero diventata un personaggio scomodo che andava controccorente». E poi il ringraziamento è tutto per i fan. «Se sono arrivata fino in fondo lo devo anche ai numerosi followers che mi hanno dato la spinta necessaria per non mollare. Alcuni di loro mi hanno addirittura inviato materiale riguardante Magalli che è stato utile per il processo».

L'appello a Mediaset

Ma in Mediaset la stanno accoglendo a braccia aperte. Dopo aver partecipato al Gf Vip 4, la Volpe ha condotto Ogni Mattina su Tv8. E poi il ritorno nel reality nel ruolo però di opinionista: «Mi sento privilegiata di far parte dell’edizione più lunga della storia del Gf Vip. Finiremo il 14 marzo e quindi mi aspetta ancora un cammino impegnativo e stimolante», e poi lancia un messaggio al Biscione: «In Mediaset mi sono sentita accolta e valorizzata e spero di realizzare un sogno, quello di poter condurre un programma che mi rispecchi in valori ed etica».