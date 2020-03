Adriana Volpe, il suocero Ernesto Parli morto per coronavirus: l'abbandono del Grande Fratello Vip dopo la notizia

Adriana Volpe ha perso il suocero a causa del coronavirus. La conduttrice ha lasciato il Grande Fratello Vip perché la malattia aveva colpito pesantemente la sua famiglia. Ernesto Parli, il padre del marito Roberto, è morto nelle scorse ore all'età di 76 anni. Era noto nel mondo dello sport perché aveva ricoperto il ruolo di presidente della società calcistica del Chiasso tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli 80, portando la squadra in Serie A.

GF Vip, Adriana Volpe scoppia in lacrime e lascia la Casa. Concorrenti terrorizzati: «Si è aggravato?»

Adriana Volpe ha abbandonato il reality all'improvviso, ma erano giorni che veniva aggiornata in confessionale sullo stato di salute di un suo parente. Aveva salutato i coinquilini tra le lacrime ringraziandoli dell'affetto di questi ultimi 70 giorni e raccomandando loro di essere forti, ma non aveva detto nulla di più. «Volevo ringraziare ognuno di voi perché in questo viaggio mi avete dato tantissimo. Ho fatto di tutto per rimanere qua e per credere al messaggio "Andrà tutto bene". Vi volevo salutare uno a uno. Devo veramente uscire perché il ruolo di mamma, di moglie… Ho delle cose da risolvere veramente importanti. Siate forti e dite una preghiera per me», aveva detto in giardino.

La scelta è arrivata dopo che la produzione le ha comunicato la notizia. Poco dopo Alfonso Signorini ha confermato i seri motivi familiari che l'avrebbero costretta ad abbandonare la casa. Intanto, l'emergenza sanitaria spinge a chiudere il reality prima del previsto.



