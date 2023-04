Ada D'Adamo, morta a 55 anni la scrittrice candidata al Premio Strega 2023: il libro resta in gara

Addio ad Ada D'Adamo. La scrittrice è morta nella sua casa a Roma. Nata a Ortona, in Abruzzo, nel 1967, aveva 55 anni e da tempo era malata. Era appena entrata nella dozzina del Premio Strega 2023, annunciata due giorni fa, con "Come d'aria", il suo romanzo d'esordio pubblicato a gennaio 2023 da Elliot, ma non aveva potuto partecipare alla conferenza stampa.

Chi era Ada D'Adamo

Nel libro, scritto nell'arco di molti anni, che ha ricevuto straordinari e unanimi consensi, una madre racconta alla figlia disabile la scoperta della malattia. La sua scomparsa è stata comunicata dalla casa editrice Elliot. Laureata in Discipline dello Spettacolo e diplomata all'Accademia Nazionale di danza, aveva scritto vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea. Grande esperta di libri per l'infanzia, collaborava come editor con Gallucci.