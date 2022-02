Achille Lauro a torso nudo sul palco canta "Domenica" e si battezza: show in apertura del Festival

Achille Lauro apre il Festival di Sanremo con il botto. Il cantante romano è stato il primo a esibirsi nella kermesse 2022 con il brano "Domenica". Come sempre l'artista ha stupito per il suo look. Lauro ha sceso gli scalini a torso nudo e scalzo, vestito solo con dei pantaloni di pelle. Dietro di lui l'Harlem Gospel Choir che ha accompagnato la canzone. Alla fine dell'esibizione si è inginocchiato e ha mimato il battesimo, bagnandosi il capo con l'acqua.

Achille Lauro a torso nudo sul palco

«Sto bene, è tutto molto bello - ha detto nel pre-Festival il cantante -. Com'è essere tornato in gara? Sono un super ospite anche quest'anno (ride, ndr). Non so dire cosa sia più emozionante. Ho sempre vissuto l'essere in gara da ospite e viceversa», le sue parole. Lauro ha gareggiato nel 2019 con "Rolls Royce" e nel 2020 con "Me ne frego".

Achille Lauro è vestito da smartworking al contrario.

[@Vatuttobene_] pic.twitter.com/Smw8h46kdt — Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) February 1, 2022

Reazioni social

Come sempre Achille Lauro divide, sia per il look che per la canzone «molto simile a Rolls Royce», scrive qualcuno. L'abito griffato Gucci sul Green Carpet ha conquistato quasi tutti. La scelta di presentarsi a torso nudo è stata apprezzata da Amadeus, che si è complimentato per la forma fisica del cantante. Sui social qualcuno ha scherzato «si è vestito da smart working al contrario».