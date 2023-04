Eleonora Abbagnato, età, carriera e il matrimonio speciale. Chi è l'étoile ospite a Verissimo per lo speciale di Pasqua

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi domenica 9 aprile. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5.

Domenica 9 aprile, ossia a Pasqua, saranno mandate in onda le interviste a: Michelle Hunziker, neo nonna, Arisa e Raimondo Todaro, prof protagonisti ad Amici. Pupo, in studio per la prima volta con la figlia Clara, Eleonora Abbagnato, ex étoile dell’Opéra di Parigi.

Eleonora Abbagnato è una ballerina e attrice italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La ballerina è la moglie di Federico Balzaretti ed è un vero e proprio successo italiano. .

Chi è Eleonora Abbagnato

Eleonora Abbagnato è nata a Palermo il 30 giugno del 1978. Ha esordito in televisione a 12 anni quando ha ballato in diretta in un programma condotto da Pippo Baudo. A soli 12 anni, Eleonora si è trasferita a Montecarlo: qui ha studiato nella scuola di Marika Bresobrasova e nello stesso anno ha vinto il DanzaEuropa.

La carriera e la vita privata

A 13 anni è già in tournée fra Marsiglia e Parigi, e viene ammessa come borsista all’Ecole de Danse dell’Opéra di Parigi. Si è diplomata nel 1996 ed è entrata nel corpo di ballo dell’Opéra. Parallelamente alla carriera da étoile, nel 2007 ha esordito come attrice in un film di Ficarra e Picone. Dal maggio 2015 Eleonora è la direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.



Eleonora Abbagnato il 13 giugno del 2011 si è sposata con il calciatore Federico Balzaretti nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Nel 2012 Eleonora è diventata madre di Julia e nel 2015 di Gabriel.