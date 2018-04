Tornano gli Abba: la band in studio per registrare nuovi brani dopo 35 anni

Gli Abba in studio per registrare nuovi brani dopo 35 anni: l'annuncio della reunion arriva dalla stessa leggendaria band pop su Instagram. La decisione di andare avanti con il progetto di un "virtual tour", spiega il quartetto svedese nel post, ha avuto «conseguenze inattese». «Abbiamo avuto la sensazione che, dopo 35 anni, potesse essere divertente riunire le forze e tornare insieme in studio di registrazione. E così abbiamo fatto. È stato come se il tempo si fosse fermato e ci fossimo presi solo una breve vacanza. Un'esperienza entusiasmante!».

Il risultato, spiegano gli Abba nel post, firmato «Agnetha, Benny, Bjorn, Anni-Frid», «sono due nuovi brani, uno dei quali, "I Still Have Fair In You" sarà al centro di uno speciale prodotto da Nbc e Bbc, atteso per dicembre». Il nome ufficiale degli Abba è comparso per la prima volta nel 1974, con Waterloo, con cui il gruppo vinse a Brighton il Gran premio dell'Eurovision, imponendosi all'attenzione internazionale e scalando le vette delle classifiche mondiali. Del 1975 è l'album 'Abbà, da cui è tratto il singolo 'Mamma mia!', a sua volta colonna portante, insieme ai grandi successi del gruppo svedese, dell'omonimo musical rappresentato in tutto il mondo e del film blockbuster. Nel 1982 la band si è sciolta e i quattro componenti hanno preso strade separate.

