A casa tutti bene, il gran finale: colpi di scena negli ultimi due episodi della serie tv di Gabriele Muccino

Un matrimonio tanto atteso che non sarà il lieto evento sperato, una relazione extraconiugale che creerà più problemi del previsto, ma soprattutto un mistero dal passato dei Ristuccia nascosto da decenni e tornato a galla per caso, che stravolgerà le vite di tutti i protagonisti: è davvero ricchissimo di colpi di scena il gran finale di A casa tutti bene, la prima serie TV firmata da Gabriele Muccino, già rinnovata per una seconda stagione. Disponibile per tutti da lunedì 10 gennaio dalle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni il finale di stagione di A Casa Tutti Bene è già disponibile on demand nella sezione extra.

“A casa tutti bene”, la canzone inedita di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini realizzata per una nuova collaborazione con l’amico Gabriele Muccino dopo il grandissimo successo di “Baciami ancora” e “L’estate addosso”, chiuderà l’ottavo e ultimo episodio finalmente nella sua versione integrale, dopo aver avuto modo di essere apprezzata in versione ridotta durante i titoli di testa di tutte le puntate. Il brano “A casa tutti bene” è disponibile dal 10 gennaio insieme alla colonna sonora originale in tutti i digital store ed è scritto, assieme a Jovanotti, dal maestro Paolo Buonvino, autore di tutte le musiche originali della serie. Reboot dell’omonimo film di Gabriele Muccino campione di incassi del 2018, A Casa Tutti Bene – La serie è un family drama prodotto da Sky e da Lotus Production, una società Leone Film Group. Otto episodi girati da Gabriele Muccino e da lui scritti insieme a Barbara Petronio (anche produttrice creativa), Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza.

Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia protagonista, nei suoi due rami: Laura Morante e Francesco Acquaroli guidano il cast nei ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre l’esordiente Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, il cuoco del San Pietro interpretato da Francesco Martino. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani. Antonio Folletto è invece il compagno di Sara, Diego. Quindi i Mariani: Paola Sotgiu interpreta Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, nei cui panni figureranno Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini sarà Beatrice, la compagna di Sandro. Nel cast anche il giovanissimo Federico Ielapi e Maria Chiara Centorami, rispettivamente nei panni del figlio e della nuova compagna di Paolo. Mariana Falace è invece Regina, collega e amante di Diego.

SINOSSI EPISODI 7-8

La malattia di Sandro non migliora e Maria suggerisce un luogo alternativo al ristorante, ora fuori uso, per celebrare subito il matrimonio con Beatrice. Ginevra, incaricata dei preparativi, arriva per prima alla nuova location, la villa all’Argentario, insieme ai futuri sposi. Grazie a Sandro, scoprirà un segreto a lungo nascosto, sepolto nel passato, che potrebbe coinvolgere vari membri della famiglia.

Il giorno del matrimonio di Sandro e Beatrice non è il lieto evento tanto sperato. Ginevra rivela a Carlo cosa ha scoperto e lui affronta la madre che si inventa una scusa ma poi è costretta a dire la verità. Nel frattempo, Regina ha deciso di rimanere a Roma ed è decisa a distruggere la serenità di Sara e Diego. Ginevra potrebbe finalmente entrare nella famiglia ma ora è troppo sconvolta. Lascia il ricevimento, seguita da Riccardo e Carlo.