Comunicare. Viaggiare. Immaginare. E tre triangoli colorati, rosso, azzurro e verde, che convergono in un numero: il 2640 di Francesca Michielin. È questo il titolo del suo terzo album, in uscita il prossimo 12 gennaio, che arriva a tre anni da “di20” e anticipato dai due singoli, “Vulcano" e “Io non abito al mare”. «2640 è un viaggio, per imparare a comunicare tutto quello che si vuole dire. E i tre triangoli colorati sono tre loghi che rappresentano le mie tre anime» - spiega la Michielin nello showcase del disco - «dove il rosso è il vulcano. Il blu è il mare. Il verde è la montagna».Un album di tredici inediti: undici scritti da lei, di cui qualche traccia a quattro mani con Calcutta (“Io non abito al mare”, “La Serie B”) e con Faini (“Noleggiami Ancora Un Film”, “Vulcano”, “Lava”, unico brano in inglese). Tommaso Paradiso (Thegiornalisti) firma “E se c’era…” e Calcutta “Tropicale”. Mentre il brano “Tapioca", scritto con Calcutta e con Cosmo, che ha campionato i suoni inserendo strofe del ritornello in ghanese.Apripista della tracklist, “Comunicare”, canzone scritta per ultima ma scelta come manifesto del suo modo più maturo di concepire la musica e la vita: «Una sorta di biografia musicale che spazia geograficamente, culturalmente, pure gastronomicamente, per comunicare al di là dei confini e per viaggiare, inteso non come semplice prendere lo zaino e partire alla scoperta di nuovi luoghi». A chiudere il disco, “Alonso”, dedicata al pilota di Formula 1 di cui è fan e che usa come metafora per raccontare la difficoltà della vita.Il tour partirà da Milano il 17 marzo, per poi attraversare l’Italia. Sarà a Roma il 12 aprile al Teatro Quirinetta.ECCO TUTTE LE DATE DEL TOUR 201816 Marzo (data zero)Parma Campus Industry17 Marzo Milano Fabrique23 Marzo Torino Concordia24 Marzo Brescia Gran Teatro Morato25 Marzo Bologna Estragon27 Marzo Trento Audiorium S. Chiara28 Marzo Roncade (TV) New Age31 Marzo Catania Land La Nuova Dogana5 Aprile Perugia After Life7 Aprile Maglie (LE) Industrie Musicali8 Aprile Modugno (BA) New Demodè12 Aprile Roma Teatro Quirinetta14 Aprile Napoli Hart15 Aprile Firenze Viper Theatre