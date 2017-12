Edicolante trova portafoglio con 800 euro e lo fa rivere al proprietario

di Vittorino Bernardi

BASSANO DEL GRAPPA - Sono state ore di intenso lavoro quelle che hanno preceduto il Natale per i carabinieri della locale compagnia dei carabinieri, con. È stato arrestato il marocchino Hicham El Abdid di 29 che per furto deve scontare 4 mesi di carcere. Sono stati denunciati peril 49enne bassanese L.Z. e la coetanea cinese Y.L., coniugi: nella perquisizione del loro appartamento i militari hanno rinvenuto profilattici e oggetti legati a pratiche sessuali, oltre a utenze telefoniche in uso per fissare appuntamenti.La 44enne E.P., italiana, individuata con l’analisi della videosorveglianza è stata denunciata percontenente oltre 500 euro all’interno del bar Costantin. Per furto di quattro profumi, valore di oltre 750 euro, nel negozio “Urbani 1964” è stato denunciato Y.Z., marocchino di 34 anni, pure individuato grazie alle immagini della videosorveglianza. La 23enne italiana G.C. è stata denunciata perche stava cercando di vendere in un negozio cittadino. La due ruote è stata restituita al legittimo proprietario.Un generoso atto da clima natalizio è stato compiuto da un edicolante che ha rinvenuto, per consegnarlo ai carabinieri che hanno rintracciato il legittimo proprietario, un portafoglio contenente oltre 800 euro.