Famila, la Anderson torna a Schio dopo una stagione a Venezia

SCHIO - Notizia “bomba” sul mercato del basket femminile: dopo un stagione all’Umana Venezia la statunitense Jolene Anderson torna a Schio. L’ingaggio della guardia di 1.73, classe ’86, non è stato ufficializzato dalla società arancione che il 9 maggio a Ragusa ha vinto il decimo scudetto, quello della stella d’oro, ma è dato per certo da radio mercato. Anderson sostituirà Quigley che ha lasciato Schio per giocare (probabilmente) in Russia per i colori dell’Ummc Ekaterinburg, campione d’Europa. Il ritorno a Schio di Anderson sarà accolto con caldo entusiasmo dalla tifoseria, perché è una delle straniere più amate dal 1981, quando la Fip dette l’assenso all’ingaggio delle non italiane nel basket in rosa. Ma non è tutto: da San Martino di Lupari è in arrivo l’azzurra Jasmine Keys, ala/pivot di 1.92 classe ’87, cresciuta nel Montecchio Maggiore. Un ingaggio di qualità, non ancora ufficiale, che compensa la partenza dell’ala Marcella Filippi verso San Martino. Al momento sono due gli ingaggi certi in casa Famila: da Ragusa sono arrivate l’azzurra Sabrina Cinili, ala di 1.90 classe ’89, che sostituisce Raffaella Masciadri che ha appeso le scarpe al chiodo e la neozelandese con passaporto britannico Jillian Harmon, ala di 1.86 classe ‘87. Dopo due stagione nelle giovanili e a Sarcedo in serie B come straniera (argentina) il Famila 2019/20 potrà contare come italiana su Florencia Chagas, guardia di 1.81 classe 2001. Tre al momento sono le uscite estive del Famila: Marcella Filippi, Jantel Lavender e Raffaella Masciadri. L’ingaggio di una nuova straniera è nell’aria: il direttore generale Paolo De Angelis da qualche giorno è rientrato dagli Stati Uniti, ufficialmente per una vacanza. Potrebbe però avere sottoscritto un contratto per la prossima stagione con una giocatrice di valore mondiale imoegnata ora nella Wnba, da mettere a disposizione del tecnico francese Pierre Vincent, pronto a vivere la sua terza avventura a Schio.