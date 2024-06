Al via la mostra di Altan "Terra, omini e bestie": dal 13 giugno fino al 22 settembre a Palazzo Frisacco

TOLMEZZO (UDINE) - In mostra a Tolmezzo la Terra e i suoi abitanti, uomini e animali: una galleria di soggetti che fanno sorridere, a volte imbarazzano e che inevitabilmente ci fanno riflettere. Tra le tavole anche originali a pastello, inchiostri, acquerelli e chine colorate, raramente esposti al pubblico. Immancabile la Pimpa che racconta di come è nata e di come continua a lavorare con piacere. Da oggi giovedì 13 giugno fino al 22 settembre 2024 a Palazzo Frisacco, si potrà visitare “ALTAN. Terra, omini e bestie”, una mostra a cura di Giovanna Durì in collaborazione con Kika Altan, omaggio a Francesco Tullio Altan, disegnatore vivente tra i più importanti in Italia, ma soprattutto “antropologo narratore” e grande osservatore.