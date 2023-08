In bici sulla Statale 16 viene colpita da una moto: ragazza muore sul colpo sotto gli occhi di una bambina

POLESELLA (ROVIGO) - Un impatto violento e letale, una bicicletta colpita in pieno da una moto, che si è spezzata in due, così come si è spezzata la vita della giovane donna che si trovava in sella il cui corpo è rimasto immobile sull'asfalto. Vani i tentativi di soccorso da parte degli operatori del Suem accorsi sul posto che non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso della donna.

Secondo quello che è emerso dalle prime ricostruzioni da parte dei carabinieri, cui è toccato il compito di eseguire i rilievi e di regolare la viabilità, con il traffico completamente interrotta nel tratto interessato, durante tutte le operazioni di soccorso, la donna stava presumibilmente attraversando la Statale quando è sopraggiunta la moto che l'ha colpita in pieno. L'urto è poi risultato letale alla donna, ma gravi sono state anche le lesioni riportate dal motociclista, che è stato trasportato in ospedale con l'elicottero che il 118 aveva fatto intervenire.

È stata invece trasportata in ospedale in ambulanza una bambina, i grave stato di choc, che era insieme alla donna rimasta uccisa nell'incidente.