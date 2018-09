TotoLeone, "ROMA" favorito, ma scelta difficile per Del Toro

di Adriano De Grandis

Stasera si saprà chi vince. Come al solito vive il solito gioco delle previsioni sui premi, tra l'altro spesso bellamente ribaltate dalle giurie, quasi mai in positivo. Il film più papabile al Leone resta ROMA (tutto maiuscolo), che dal secondo giorno sta pure in cima ai voti medi della critica ed è stato ampiamente apprezzato anche dal pubblico. Il film di Alfonso Cuarón è quello che più lascia una sensazione di cinema corposo, dai contenuti alla realizzazione, con un'estetica rilevante....