Titanic e la verità sul finale: James Cameron svela perché Leonardo Di Caprio doveva morire

di Silvia Natella

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la seconda parte del filmIl kolossal sul transatlantico più famoso al mondo continua ad appassionare milioni di telespettatori che ancora oggi si chiedono se la pellicola avrebbe potuto avere un lieto fine. Sono più di vent'anni chesi sente ripetere la stessa domanda sul finale«ma Jack Dawson doveva per forza morire?» In una recente intervista, il regista ha risposto una volta per tutte.Tutti quelli che hanno visto il film ricordano che dopo l'impatto con l'iceberg e il naufragio, Rose e Jack - i protagonisti interpretati da- trovano nel mare ghiacciato una porta e provano a usarla come zattera per evitare di morire congelati. Il legno, però, non riesce a reggere il peso di entrambi, così Jack rinuncia per salvare la donna che ama e perde la vita. Rose, invece, riuscirà a sopravvivere e a raggiungere New York. Nel corso degli anni in molti hanno portato all'attenzione leggi fisiche secondo le quali la porta avrebbe potuto reggere il peso di entrambi.Interpellato da Vanity Fair,n ha detto la sua: «Certo, si è trattato di una scelta artistica: la porta era abbastanza grande da ospitare Kate Winslet, non da reggere il peso di entrambi. Ad ogni modo il solo fatto che se ne continui a parlare dimostra quanto efficace sia stato Titanic nel rendere Jack accattivante al punto da portare il pubblico a soffrire per la sua morte. Se fosse vissuto, il film sarebbe stato privo di significato. Credo che Titanic parli di morte, di separazione. Jack doveva morire. Fosse stato per il freddo o per la caduta di una ciminiera, poco importa. Sarebbe andato giù. Si chiama arte: le cose accadono per motivi artistici, non per regole fisiche».