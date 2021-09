Cinema, "The Arch", in sala il primo lungometraggio di Alessandro Stefani

The Arch, film evento realizzato e prodotto da Alessandra Stefani, fondatrice della Scarabeo Entertainment, casa di produzione cinematografica indipendente, uscirà in sala con Adler Entertainment il 27, 28 e 29 settembre 2021. Il film sarà presentato il 27 settembre dalla regista, da Roberto Farneti, docente dell'Università di Bolzano, Ugo di Tullio, docente dell'Università di Pisa e dal Premio David di Donatello Marco Dentici (Vincere) all'Adriano di Roma e il 28 settembre a Milano all'Ariosto Anteo Spazio Cinema dalla regista, da Roberto Farneti e dal prof. Ugo di Tullio. Assumendo il ruolo di un esploratore contemporaneo, Dada, un architetto italiano, si imbarca su un volo per l'Australia. Lì, inizia un viaggio epico attraverso quattro continenti per parlare con importanti architetti che fungono da oracoli del nostro tempo, rivelando come il destino dell'umanità prende forma attraverso il mezzo dell'architettura. Queste conversazioni offrono a Dada nuove prospettive e sollevano anche nuove domande.

La qualità della vita dovrebbe essere l'unico obiettivo per le generazioni future? Cosa significa realmente qualità della vita? Siamo sull'orlo di una società più inclusiva in cui giocare, imparare, lavorare e vivere avverranno nello stesso luogo? La fine della cultura automobilistica lascerà il posto a un ambiente socialmente più interconnesso? Qual è il ruolo della tecnologia nell'ambito delle costruzioni? Come viene interpretata la sostenibilità ora e cosa significherà nel futuro? Dai grattacieli high-tech di Seoul alle antiche rovine di Teotihuacan, Dada espone le controversie nell'architettura del nostro Tempo sollevando domande fondamentali. Gli architetti saranno in grado di adattarsi alle sfide di un pianeta più affollato? Gli umani saranno in grado di costruire un futuro vivibile? Nel tentativo di trovare risposte, gli architetti ci porteranno alla fine a riscoprire un significato perduto e ciò che conta davvero.

