MISURE DI SICUREZZA

«Zona rossa» a Venezia intorno alla Scuola Grande di San Rocco, dove oggi il ministro dell'interno Matteo Salvini firmerà con il presidente del Veneto Luca Zaia il protocollo per la legalità finalizzato alla costruzione della superstrada Pedemontana veneta. Le forze dell'ordine, applicando una ordinanza del Comune, hanno transennato l'area che circonda l'edificio, a pochi passi dalla Basilica dei Frari, bloccando l'ingresso ai turisti di passaggio. La zona è una delle principali direttrici verso la zona di Rialto. I disagi sono comunque limitati per residenti ed esercizi commerciali vicino alla scuola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Uncon unainequivocabile -- è stato srotolato da esponenti del centro sociale Morion questa mattina, 30 agosto, sulè apparso ieri sera in laguna, ma non ha partecipato alla cerimonia di apertura della Mostra del Cinema di Venezia. Il ministro era al Lido per incontrare la compagnache invece ha percorso, in abito lungo verde petrolio, il red carpet.Matteo Salvini questo giovedì è in laguna per laGli attivisti del centro sociale Morion hanno “occupato” il pontile di palazzo Balbi (sede della Regione e originario luogo della firma prima dello spostamento nella Scuola Grande di San Rocco) poi hanno srotolato il grande striscione sul ponte di Rialto. «Mentre il Ministro dell’Interno da stamattina è chiuso all’interno di una zona rossa iperblindata - dicono- noi ci riprendiamo i luoghi simbolo della città per protestare contro la sua politica infame, razzista e di speculazione, sulla pelle di chi fugge da guerra e miseria, sulla pelle dei territori che vengono devastati da grandi opere utili solo a gonfiare i soliti portafogli e alla corruzione».