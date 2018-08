Mostra del Cinema, la donna sul manifesto ha il volto di una pornostar

VENEZIA Sul manifesto ufficiale della Mostra del Cinema 2018 c'è una donna, una figura stilizzata dal volto birichino e ammiccante. E molti pensano di aver riconosciuto la donna alla quale Lorenzo Mattotti, l'autore del manifesto, si è ispirato.



E se n'è accorta anche lei: Sasha Grey, una famosa ex pornostar americana. Che, su Instagram, quasi si commuove:

Mi dicono alcuni amici che quest'anno sono la musa della Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. In effetti la somiglianza con la protagonista del manifesto è notevole. Se così fosse, ringrazio il suo creatore, il geniale artista Lorenzo Mattotti, per questo grande onore. Amo l'Italia, il cinema e Venezia, non potrei chiedere di più! #BiennaleCinema2018 #Venezia75 #LorenzoMattotti



Sasha Grey, 30 anni, da tempo si è ritirata dalle scene hard. E' anche attrice cinematografica non-hard. Nel 2011 ha pubblicato il sup primo libro: Neu sex. nel 2013 ha pubblicato il romanzo erotico The juliette Society. E' appassionata di filosofia e di politica. Tra i suoi autori preferiti, Gabriele D'Annunzio, Pier Paolo Pasolini, Levinas.

Questo il suo post su Instagram