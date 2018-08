Isoardi premiata, Matteo potrebbe arrivare come "fidanzato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E se il ministro dell'Interno, evocato dal madrino Michele Riondino , anziché al Lido comparisse anei panni del? L'occasione c'è, la data coincide. Insomma, ci sono tutti i presupposti perchécapiti non propriamente alla Mostra del cinema, ma a un suo evento collaterale. Motivo:che riceverà ilE siccome il ministro già di suo sarà in laguna, perché non unire l'utile al dilettevole? L'appuntamento istituzionale per il ministro dell'Interno e vicepremier è domani mattina a Palazzo Balbi, sede della Regione, per la firma del protocollo di legalità della Pedemontana, la superstrada a pagamento che dovrebbe unire le province di Treviso e Vicenza. L'appuntamento mondano per la fidanzata Elisa Isoardi, che si appresta a condurre su Rai1 La prova del cuoco dopo la lunga èra di Antonella Clerici, sarà sempre domani, ma la sera, per ricevere il premio Diva e Donna organizzato dall'omonimo settimanale con la famosa pr Tiziana Rocca. Tre le premiate di quest'anno: la Isoardi appunto, poi l'attrice e modella spagnola Paz Vega, infine l'attrice Aurora Ruffino. La Rocca ha organizzato per le tre il red carpet al Palazzo del cinema alle 19, poi la partenza in motoscafo alla volta del Sina Centurion, l'albergo affacciato sul Canal Grande che da anni ospita la cena di gala del premio Diva e Donna, infine la cerimonia. Ma se il ministro Salvini domani sarà già a Venezia, nulla esclude che faccia un salto al Centurion per applaudire la fidanzata. E metti mai che non si conceda anche una capatina al Lido dopo la polemica con il madrino Michele Riondino.Al.Va.