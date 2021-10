Salvatores al Lucca Film Festival per l'omaggio ai 30 anni di "Mediterraneo"

Al Lucca Film Festival alla presenza di Claudio Bisio, Claudio Bigagli e Claudio Mirandola, omaggio ai 30 anni del film premio Oscar "Mediterraneo". «Purtroppo non posso essere lì con voi questa sera, mi dispiace tanto perché 'Mediterraneo' è un film a cui tengo molto ovviamente ma tengo molto anche alla città di Lucca che mi ha adottato e alla quale sono affezionato», così il regista Gabriele Salvatores nel video inviato agli organizzatori.

«Come potete vedere - ha spiegato il regista - sono a Verona dove sto girando il nuovo film »Il ritorno di Casanova« con Toni Servillo e Fabrizio Bentivoglio e molti altri bravissimi attori. Purtroppo, non posso essere lì con voi questa sera, mi dispiace tanto perché Mediterraneo è un film a cui tengo molto ovviamente ma tengo molto anche alla città di Lucca che mi ha adottato e alla quale sono affezionato. Mi fa molto piacere ricevere questa serata di celebrazione per 'Mediterraneo'. Vorrei essere lì con voi come i soldati sull'isola di Kastellorizo tutti insieme a »pensare che le cose brutte siano per un pochino lontane…non dimentichiamocele però, e cerchiamo di andare avanti. Sono con voi e vi abbraccio di tutto cuore!».