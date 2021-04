Tiziano Ferro a Laura Pausini: «Il premio è tuo a prescindere»

Era la favorita dopo la vittoria ai Golden Globe. Ma Laura Pausini non è riuscita nell'impresa di trionfare anche nella notte degli Oscar: il suo brano "Io sì/Seen" si è dovuto inchinare a "Fight For You" della 24enne H.E.R., che ha vinto la statuetta come miglior canzone originale per il film "Judas and the Black Messiah".

Laura Pausini, niente Oscar 2021: «Torno in Italia felice, esperienza irripetibile»

Tra i tantissimi che hanno voluto dedicare un pensiero alla Pausini c'è anche l'amico e collega Tiziano Ferro, con un messaggio sui social che è diventato virale: «Orgoglioso. Quanto abusiamo di questa parola ultimamente. Sei un esempio di talento, determinazione, visione, mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non lo dimenticherò mai - ha scritto su Instagram -. Brava amica mia! Perché il premio é tuo, a prescindere. E no, in questo caso non è dire troppo: sono orgoglioso di te!». E sulla foto, che li ritrae insieme e senza mascherina, precisa: «Per evitare controversie ci tengo a dire che i presenti nella foto erano, in ordine sparso: tamponati, vaccinati o entrambe le cose».