Gran finale, Leoni, premi e saluti: il programma di sabato 8

VENEZIA - Oggi alle 19 si terrà in Sala Grande la cerimonia di premiazione della 75/a edizione della Mostra del Cinema di Venezia. A seguire verrà proposto il film di chiusura, DRIVEN di Nick Hamm, che racconta la fulminea ascesa di John DeLorean, e della sua iconica DeLorean Motor Company, attraverso la sua amicizia con l'ex detenuto, diventato informatore dell'FBI, Jim Hoffman. A chiudere invece le Giornate degli Autori è la commedia nera Emma PEETERS di Nicole Palo. In serata nelle varie sale del Lido verranno riproposti molti dei film vincitori.



Ecco gli appuntamenti principali di sabato 8 settembre:

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA 75/A MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA (Sala Grande alle 19). A seguire DRIVEN di Nick Hamm (Fuori concorso - Film di chiusura) con Jason Sudeikis, Lee Pace, Corey Stoll. Jim Hoffman, ex trafficante di droga diventato informatore dell'FBI stringe amicizia con il vicino di casa, il progettista di auto John DeLorean. Jim si ritrova nella sua cerchia di pochi eletti in occasione del lancio di un modello che promette di rivoluzionare l'industria automobilistica.



EMMA PEETERS di Nicole Palo (Giornate degli Autori - Film di chiusura fuori concorso) con Monia Chokri, Fabrice Adde, Stéphanie Crayencour (Sala Perla alle 11.45). Emma Peeters compirà trentacinque anni e non ha ancora combinato niente. Dopo un periodo difficile a Parigi nel tentativo di diventare un'attrice, improvvisamente è stuzzicata da un'idea: suicidarsi tra una settimana, nel giorno del suo compleanno. È così che Emma incontra Alex Bodart, un eccentrico impiegato delle pompe funebri che la aiuterà nella sua impresa sconsiderata.

