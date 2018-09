La Mostra entra nel vivo Tutto il programma di lunedì 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco il programma completo delladi14:15 SALA GRANDEFUORI CONCORSOEL PEPE, UNA VIDA SUPREMA di Emir KUSTURICA (Argentina, Uruguay, Serbia, 74’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Pepe Mujica16:00 SALA GRANDEVENEZIA 75NAPSZÁLLTA (SUNSET) di László NEMES (Ungheria, Francia, 142’, v.o. ungherese/tedesco s/t italiano/inglese) con Juli Jakab, Vlad Ivanov19:15 SALA GRANDEAT ETERNITY’S GATE di Julian SCHNABEL (USA, Francia, 110’, v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels Arestrup22:00 SALA GRANDEFUORI CONCORSODRAGGED ACROSS CONCRETE di S. Craig ZAHLER (Canada, USA, 159’, v.o. inglese s/t italiano) con Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles14:30 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEYOM ADAATOU ZOULI (THE DAY I LOST MY SHADOW) di Soudade KAADAN (Siria, Libano, Francia, Qatar, 94’, v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Sawsan Arsheed, Reham Al Kassar, Samer Ismael, Oweiss Moukhallalati, Ahmad Morhaf Al Ali17:00 SALA DARSENAORIZZONTISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONELA PROFEZIA DELL’ARMADILLO di Emanuele SCARINGI (Italia, 99’, v.o. italiano/francese s/t inglese/italiano) con Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante09:15 SALA GIARDINOSCONFINICAMORRA di Francesco PATIERNO (Italia, 70’, v.o. italiano/dialetto napoletano s/t inglese/italiano)14:30 SALA GIARDINOVENEZIA CLASSICISOME LIKE IT HOT di Billy WILDER (USA, 121', v.o. inglese s/t italiano)17:15 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOA LETTER TO A FRIEND IN GAZA di Amos GITAI (Israele, 34’, v.o. ebraico/arabo/francese/italiano/yiddish/tedesco/ladino s/t italiano/inglese)A SEGUIREFUORI CONCORSOA TRAMWAY IN JERUSALEM di Amos GITAI (Israele, Francia, 94’, v.o. ebraico/arabo/francese/italiano/yiddish/tedesco/ladino s/t italiano/inglese) con Noa Ahinoamam Nini, Mathieu Amalric, Hana Laslo, Yael Abecassis, Pippo Delbono, Yuval Scharf, Karen Mor, Lamis Amar , Mustafa Masi21:00 SALA GIARDINOFUORI CONCORSOSEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONECARMINE STREET GUITARS di Ron MANN (Canada, 80’, v.o. inglese s/t italiano/inglese)13:15 PALABIENNALEORIZZONTITEL AVIV ON FIRE di Sameh ZOABI (Lussemburgo, Francia, Israele, Belgio, 97’, v.o. arabo/ebraico s/t italiano/inglese) con Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi15:15 PALABIENNALEORIZZONTICHARLIE SAYS di Mary HARRON (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Matt Smith, Hannah Murray, Marianne Rendón, Sosie Bacon, Merritt Wever, Suki Waterhouse, Chace Crawford, Annabeth Gish17:30 PALABIENNALEFUORI CONCORSO – PROIEZIONI SPECIALIL’AMICA GENIALE di Saverio COSTANZO (Italia, Belgio, 120’, v.o. dialetto napoletano s/t italiano/inglese) con Elisa Del Genio, Ludovica Nasti, Margherita Mazzucco, Gaia Girace20:00 PALABIENNALEVENEZIA 75AT ETERNITY’S GATE di Julian SCHNABEL (USA, Francia, 110’, v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner, Niels ArestrupA SEGUIREFUORI CONCORSODRAGGED ACROSS CONCRETE di S. Craig ZAHLER (Canada, USA, 159’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) con Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles09:00 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICILA NOTTE DI SAN LORENZO di Paolo e Vittorio TAVIANI (Italia, 107’, v.o. italiano s/t inglese)14:45 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICINOTHING SACRED di William A. WELLMAN (USA, 74’, v.o. inglese s/t italiano)17:30 SALA VOLPIVENEZIA CLASSICI - DOCUMENTARINICE GIRLS DON’T STAY FOR BREAKFAST di Bruce WEBER (USA, 93’, v.o. inglese s/t italiano)16:45 SALA CASINOVENEZIA CLASSICIKHESHT O AYENEH (BRICK AND MIRROR) di Ebrahim GOLESTAN (Iran, 130’, v.o. farsi s/t italiano/inglese)09:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICFRONTIERA di Alessandro DI GREGORIO (Italia, 14', v.o. senza dialoghi) con Bruno Orlando, Fiorenzo MadonnaA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICAADAM UND EVELYN di Andreas GOLDSTEIN (Germania, 95’, v.o. tedesco s/t italiano, inglese) con Florian Teichtmeister, Anne Kanis, Lena Lauzemis11:30 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORILES TOMBEAUX SANS NOMS di Rithy PANH (Francia, Cambogia, 115', v.o. khmer s/t inglese/italiano)14:00 SALA PERLASETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SICGAGARIN, MI MANCHERAI di Domenico DE ORSI (Italia, 20', v.o. italiano s/t inglese) con Nicola De Paola, Marina SavinoA SEGUIRESETTIMANA DELLA CRITICASEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEBÊTES BLONDES di Alexia WALTHER, Maxime MATRAY (Francia, 101', v.o. francese s/t italiano/inglese) con Thomas Scimeca, Basile Meilleurat, Agathe Bonitzer17:00 SALA PERLAGIORNATE DEGLI AUTORISEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONEJOY di Sudabeh MORTEZAI (Austria, 100', v.o. inglese s/t italiano)17:30 SALA PERLA 2VENEZIA 75WHAT YOU GONNA DO WHEN THE WORLD’S ON FIRE? di Roberto MINERVINI (Italia, USA, Francia, 123’, v.o. inglese s/t italiano) con Judy Hill, Dorothy Hill, Michael Nelson, Ronaldo King, Titus Turner, Ashley King, Kevin Goodman, The New Black Panthers Party for Self Defense22:30 SALA PERLA 2GIORNATE DEGLI AUTORIDEAD WOMEN WALKING di Hagar BEN-ASHER (USA, 100’, v.o. inglese s/t italiano) con June Carryl, Ben Zevelansky, Joy Nash.20:00 SALA PASINETTIFUORI CONCORSO – PROIEZIONI SPECIALIIL DIARIO DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI di Yervant GIANIKIAN (Italia, 90’, v.o. italiano/russo/francese/inglese s/t inglese/italiano) con Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi22:00 SALA PASINETTIVENEZIA CLASSICI - DOCUMENTARIWOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA – PARTE 2 di Mark COUSINS (UK, 120’, v.o. varie s/t italiano/inglese)