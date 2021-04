Madonna compra la reggia di The Weeknd per 19,3 milioni di dollari

Il cantautore canadese The Weeknd vende e la regina del pop acquista. Sì, proprio lei: Madonna. Ha appena concluso l'affare con cui si è aggiudicata una nuova dimora da sogno dove trascorrere le vacanze. Si tratta di una proprietà di oltre 1000 metri quadrati, in un constesto ovviamente iperesclusivo di Los Angeles. The Weeknd l'aveva comprata nel 2017, pagandola 18,2 milioni di dollari. Ora, appena quattro anni dopo, Madonna ha chiuso per 19,3 milioni.

La proprietà, si legge sui media statunitensi, è così composta: un corpo principale con ben sette camere da letto e un secondo edificio per gli ospiti con due camere. Undici bagni in tutto. Immancabili una cantina, una palestra, un bar e un teatro. Una serie di porte conducono a un cortile con diverse terrazze, una piscina, una spa e una sorta di salotto esterno. La proprietà, che è fiancheggiata da alberi di sequoia, comprende anche un ampio fienile, un garage per cinque auto e un campo da basket.

La nuova reggia di Madonna, più precisamente, si trova a Hidden Hills, città della contea di Los Angeles, in California, gettonatissima dalla celebrità. La villa è immersa in un'area privata e sorvegliata di tre acri.