Lo Squalo, niente remake: Spielberg dice no alla proposta

No, Spielberg non farà un remake de "Lo Squalo". Eppure al regista è stata presentata una proposta dalla Universal per rifare il capolavoro del 1975, uno dei film più iconici di sempre.

Come ha riportato però Deadline, è stato lo stesso regista, che sarebbe stato il produttore anche dell'eventuale remake, ha detto di no. Impossibile ricreare la tensione e il climax nato quasi cinquant'anni fa. Secondo Deadline, non è però una novità: la proposta infatti e il colloquio tra Universal e Spielberg non risale alle ultime settimane. In effetti, il regista lo aveva già detto in interviste passate: «Non rifarei mai uno dei miei film, a partire da Lo Squalo».

Anche con le nuove tecnologie, secondo Spielberg non troverebbe nuova linfa. Per un motivo: non ne ha bisogno. Grazie ad un animatronic, lo squalo del film era giù super realistico tanti anni fa. Lo squalo "meccanico" è esposto all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles