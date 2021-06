Cappello di Indiana Jones e occhiali di Harry Potter all'asta: valore stimato 250mila euro

Sarà venduto all'asta con un valore stimato di 25omila dollari il cappello di Indiana Jones, l'intrepido archeologo interpretato da Harrison Ford indossato nel film «Indiana Jones e il tempio maledetto» (1984). Insieme ad esso altri 1.600 articoli di Hollywood presenti nel catalogo della 'Entertainment Memorabilià di Prop Store di Los Angeles, che saranno messi in vendita online dal 29 giugno al 1 luglio.

Tra gli altri lotti più iconici all'asta figurano gli occhiali di Harry Potter realizzati per Daniel Radcliffe e indossati nel film «Harry Potter e i doni della morte - Parte 2» (2011) e la bacchetta magica realizzata per l'attore per «Harry Potter e i doni della morte - Parte 1» (2010). Nel catalogo di vendita sono presenti anche oggetti di scena dei film della saga di «Star Wars - Guerre stellari» come il droide R2-Shp e le spade laser da duello a lama brandite da Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Saranno offerti cimeli apparsi anche nelle pellicole «Batman», «Top Gun» e «Terminator». La casa d'aste ipotizza un incasso totale fino a 6 milioni di dollari.